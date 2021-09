Serie C Girone C: dominano le pugliesi, Acr Messina e Palermo nella mischia. Classifica aggiornata e prossimo turno

26 Settembre 2021 16:42

I risultati della 5ª giornata del campionato di Serie C Girone C 2021/22, la classifica aggiornata e il prossimo turno

Sconfitta con polemiche per l’Acr Messina sul campo del Picerno. A decidere la sfida un rigore siglato da Reginaldo, decisivo per il 2-1 finale. Il Girone meridionale di Serie C resta dominato dalle squadre pugliesi, in testa resta avanti il Bari nonostante il pari con la Paganese, mentre la Virtus Francavilla beffa il Monopoli. Sempre più ultima, invece, la Vibonese. Di seguito i risultati di giornata, la nuova classifica e la prossima giornata.

RISULTATI 5ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 14.30

Avellino-Potenza 1-0

Bari-Paganese 1-1

Campobasso-Fidelis Andria 1-3

Foggia-Juve Stabia 1-1

Monterosi-Palermo 1-1

Picerno-Acr Messina 2-1

Taranto-Latina 2-0

Vibonese-Turris 1-4

Virtus Francavilla-Monopoli 3-1

ore 21.00

Catanzaro-Catania

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 11 TARANTO 10 MONOPOLI 10 VIRTUS FRANCVILLA 9 PICERNO 8 PAGANESE 8 TURRIS 7 JUVE STABIA 7 AVELLINO 7 CATANZARO 6 FOGGIA 6 PALERMO 6 ACR MESSINA 5 FIDELIS ANDRIA 5 CAMPOBASSO 5 LATINA 5 CATANIA 3 POTENZA 3 MONTEROSI TUSCIA 3 VIBONESE 2

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (6ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

ore 17:30

Taranto-Monterosi Tuscia

ACR Messina-Bari

ore 18:00

Fidelis Andria-Foggia

Latina-Juve Stabia

Monopoli-Picerno

Paganese-Vibonese

Palermo-Campobasso

Potenza-Virtus Francavilla

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE

ore 14:30

Catania-Turris

ore 21:00