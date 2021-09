Serie B: ancora un risultato utile per la Reggina, tre squadre a punteggio pieno. La classifica aggiornata e il prossimo turno

11 Settembre 2021 20:40

La classifica aggiornata al termine del derby tra Crotone e Reggina e tutti i risultati delle sfide giocate oggi, Sabato 11 settembre, e valide per la 3ª giornata del campionato di Serie B 2021/22

E’ terminato in parità il Derby della Magna Grecia tra Crotone e Reggina. Le due squadre calabresi si sono divise la posta in palio, in rete Galabinov e Benali. Intanto, nelle gare delle 15, il Brescia ne fa tre all’Alessandria e resta al primo posto in classifica con nove punti. Stesso percorso per l’Ascoli, che strappa una vittoria a Como. Solo pareggi per Frosinone e Monza. Alle 16.15 invece il Pisa vince in casa della Ternana e ottiene il terzo successo consecutivo. Di seguito tutti i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 3ª GIORNATA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

ore 20:30

Benevento-Lecce 0-0

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Brescia 1-3

Como-Ascoli 0-1

Frosinone-Perugia 0-0

Spal-Monza 1-1

ore 16:15

Ternana-Pisa 1-4

ore 18:30

Crotone-Reggina 1-1

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 14:00

Cosenza-L.R. Vicenza

ore 16:15

Cremonese-Cittadella

ore 20:30

Pordenone-Parma

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 9 Pisa 9 Ascoli 9 Cittadella 6 Frosinone 5 Reggina 5 Monza 5 Spal 4 Parma 4 Benevento 4 Perugia 4 Cremonese 3 Como 3 Crotone 2 Lecce 2 Vicenza 0 Alessandria 0 Ternana 0 Cosenza 0 Pordenone 0

PROSSIMO TURNO SERIE B 4ª GIORNATA

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

ore 18:00

Como-Frosinone

ore 20:30

Brescia-Crotone

SABATO 18 SETTEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Benevento

Lecce-Alessandria

Monza-Ternana

Perugia-Cosenza

Reggina-Spal

ore 16:15

L.R. Vicenza-Pisa

ore 18:30

Cittadella-Pordenone

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 20:30