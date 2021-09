Serie A, Napoli in testa a punteggio pieno! Inseguono le milanesi, Juve in zona retrocessione [CLASSIFICA]

20 Settembre 2021 22:38

Dopo 4 giornate di Serie A il Napoli comanda la classifica a punteggio pieno, inseguono a -2 Inter e Milan, dietro le romane divise dalla Fiorentina. Juventus con 2 punti in zona retrocessione

Quattro vittorie in quattro partite, 12 punti complessivi, unica squadra a punteggio pieno, miglior difesa del campionato con 2 gol subiti, quarto miglior attacco con 10 realizzazioni. Quelli elencati sono i numeri di un Napoli che ha iniziato la stagione in maniera strepitosa. I partenopei hanno conquistato la vetta solitaria della Serie A grazie al successo ottenuto nel posticipo del lunedì contro l’Udinese, fin qui un osso duro per tutti (chiedere alla Juventus), travolta per 0-4 in trasferta dopo l’impegno di Europa League. Il Napoli sta bene fisicamente, è solido dietro e trova il gol con facilità, caratteristiche che in passato sono mancate a giro (o contemporaneamente!) e hanno impedito di dare agli azzurri la continuità necessaria per ambire alle posizioni di vertice.

A proposito delle zone nobili della classifica, alle spalle di Osimhen e compagni ci sono le milanesi: l’Inter vince un set tennistico per 6-1 contro il Bologna e aggancia il secondo posto, il Milan rimonta 1-1 la Juventus e segue al terzo. I bianconeri continuano invece il loro momento negativo che li vede, con appena 2 punti su 12 conquistati, stazionare in 18ª posizione in piena zona retrocessione. Tornando alla parte alta della classifica, l’ultimo posto utile per la Champions League lo occupa la Roma di Mourinho nonostante la sconfitta a Verona. La Fiorentina, rivelazione del campionato, occupa la 5ª posizione e precede l’altra romana, la Lazio di Sarri fermata sul 2-2 dal Cagliari dell’ex Reggina Walter Mazzarri, appena tornato in panchina in Serie A.

I risultati della 4ª giornata di Serie A

Sassuolo-Torino 0-1 (83′ Pjaca)

Genoa-Fiorentina 1-2 (60’ Saponara, 89’ Bonaventura, 90’+8 rig. Criscito)

Inter-Bologna 6-1 (6’ Martinez, 30’ Skriniar, 34’ Barella, 54’ Vecino, 63’-68’ Dzeko, 86’ Theate)

Salernitana-Atalanta 0-1 (75’ Zapata)

Empoli Sampdoria 0-3 (31’-52’ Caputo, 70’ Candreva)

Venezia-Spezia 1-2 (13’ Bastoni, 59’ Ceccaroni, 90’+4 Bourabia)

Lazio-Cagliari 2-2 (45’ Immobile, 46’ Joao Pedro, 62’ Keita Balde, 83’ Cataldi)

Verona-Roma 3-2 (36’ Pellegrini, 49’ Barak, 54’ Caprari, 68’ aut. Ilic, 63’ Faraoni)

Juventus-Milan 1-1 (4’ Morata, 76′ Rebic)

Udinese-Napoli 0-4 (24′ Osimhen, 35′ Rrahmani, 52′ Koulibaly, 84′ Lozano)

La classifica di Serie A

Napoli 12 Inter 10 Milan 10 Roma 9 Fiorentina 9 Lazio 7 Udinese 7 Atalanta 7 Bologna 7 Torino 6 Sampdoria 5 Sassuolo 4 Spezia 4 Verona 3 Genoa 3 Venezia 3 Empoli 3 Juventus 2 Cagliari 2 Salernitana 0

La classifica marcatori di Serie A