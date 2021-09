Osimhen mette la freccia, il Napoli sorpassa Inter e Milan! Roma ok, stecca la Lazio [CLASSIFICA]

23 Settembre 2021 22:38

Il Napoli travolge la Sampdoria nel segno di Osimhen e supera in classifica Inter e Milan. Torna a vincere la Juventus, bene la Roma, stecca la Lazio

Percorso netto per un Napoli che va veloce, anzi velocissimo. Impressionante e per nulla scontato lo 0-4 inflitto alla Sampdoria nel segno di Osimhen (doppietta, di Ruiz e Zielinski gli altri gol). I Partenopei sono in ottima forma: giocano, segnano, si divertono e soprattutto vincono. Cinque vittorie in cinque partite, 14 gol fatti (secondo miglior attacco) e 2 gol subiti (miglior difesa insieme al Milan), un inizio migliore era difficile anche solo desiderarlo. Ben 10 calciatori già in gol, almeno 6 sono titolari. Il prossimo turno, contro un Cagliari in alto mare, potrebbe portare a 6 il filotto di successi consecutivi.

Scalano di una posizione le milanesi. Inter e Milan, appaiate al primo posto nella serata di ieri, si devono accontentare di inseguire a -2. Per i nerazzurri un successo in rimonta 1-3 contro la Fiorentina, per i rossoneri una vittoria per 2-0 contro il Venezia in una gara mai messa in discussione. Stecca la Lazio. Biancocelesti che acciuffano il Torino nel finale segnando l’1-1 su rigore in quella che è la terza gara consecutiva senza vittorie. Successo di misura per la Roma che batte l’Udinese grazie al bomber Tammy Abraham. Torna a vincere la Juventus, ancora a secco in stagione dopo 4 gare. I bianconeri superano 2-3 in rimonta lo Spezia e provano ad acquisire fiducia in vista di una rimonta che vede Dybala e compagni a -10 dalla vetta.

Risultati della 5ª Giornata di Serie A

Martedì 21 settembre

Ore 18:30

Bologna-Genoa 2-2 (49’ Hickey, 55’ Destro, 85’ rig. Arnautovic, 89’ rig. Criscito)

Ore 20:45

Atalanta-Sassuolo 2-1 (3’ Gosens, 37’ Zappacosta, 44’ Berardi)

Fiorentina-Inter 1-3 (23’ Sottil, 52’ Darmian, 55’ Dzeko, 87′ Perisic)

Mercoledì 21 settembre

Ore 18:30

Salernitana Verona 2-2 (7′-29′ Kalinic, 45’+2 Gondo, 76′ M.Koulibaly)

Spezia-Juventus 2-3 (28′ Kean, 33′ Giasy, 39′ Antiste, 66′ Chiesa, 72′ De Ligt)

Ore 20:45

Cagliari-Empoli 0-2 (29′ Di Francesco, 69′ Stulac)

Milan-Venezia 2-0 (68′ Brahim Diaz, 82′ Theo Hernandez)

Giovedì 22 settembre

Ore 18:30

Sampdoria-Napoli 0-4 (10′-50′ Osimhen, 39′ Ruiz, 59′ Zielinski)

Torino-Lazio 1-1 (76′ Pjaca, 90’+1 rig. Immobile)

Ore 20:45

Roma-Udinese 1-0 (36′ Abraham)

La classifica di Serie A

Napoli 15 Inter 13 Milan 13 Roma 12 Atalanta 10 Fiorentina 9 Lazio 8 Bologna 8 Torino 7 Udinese 7 Empoli 6 Sampdoria 5 Juventus 5 Sassuolo 4 Verona 4 Genoa 4 Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2 Salernitana 1

La classifica marcatori di Serie A