Serie C girone C, gli anticipi della 2ª giornata: si riscatta il Catania, pari del Catanzaro. La classifica e il prossimo turno

4 Settembre 2021 22:29

Risultati e classifica aggiornata al termine delle sfide della 2ª giornata di campionato giocate sabato 4 settembre 2021

Si è concluso in parità il derby Acr Messina-Palermo, giocato nel campo neutro di Vibo Valentia. Un gol per tempo e un punto ciascuno, nel match tanto atteso dai tifosi. Nelle gare della sera invece spicca la vittoria del Catania, che si riscatta dunque dopo la pesante sconfitta contro il Monopoli. Solo pareggio invece per il Catanzaro. Di seguito i risultati di giornata con la classifica aggiornata e il prossimo turno.

SABATO 4 SETTEMBRE

ore 17:30

ACR Messina-Palermo 1-1

ore 20:30

Campobasso-Taranto 0-1

Catania-Fidelis Andria 2-0

Juve Stabia-Avellino 0-0

Latina-Paganese 2-0

Picerno-Catanzaro 0-0

DOMENICA 5 SETTEMBRE

ore 17:30

Bari-Monterosi

Foggia-Potenza

Turris-Monopoli

Virtus Francavilla-Vibonese

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

CATANZARO 4 PALERMO 4 TARANTO 4 MONOPOLI 3 LATINA 3 CATANIA 3 ACR MESSINA 2 AVELLINO 2 JUVE STABIA 2 PICERNO 2 BARI 1 POTENZA 1 FOGGIA 1 VIBONESE 1 TURRIS 1 MONTEROSI 1 CAMPOBASSO 1 PAGANESE 1 FIDELIS ANDRIA 1 VIRTUS FRANCAVILLA 0

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (3ª GIORNATA)

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 17:30

Taranto-Palermo

ore 20:30

Foggia-Turris

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 20:30