Juventus, reazione Champions: 0-3 al Malmo e segnale al Milan. Stecca l’Atalanta: 2-2 contro il Villarreal

14 Settembre 2021 22:54

I risultati delle italiane nel martedì di Champions: la Juventus batte 0-3 il Malmo e si prepara per la sfida di campionato contro il Milan, l’Atalanta impatta sul 2-2 contro il Villarreal

Il grande calcio varca i confini nazionali e mette piede in Europa per la prima settimana di competizioni internazionali. Si parte con il classico martedì di Champions League con due italiane subito in campo. Nessuna sconfitta, ma risultati differenti: la Juventus passeggia a Malmo con un netto 0-3, l’Atalanta impatta sul 2-2 contro il Villarreal. Tutto facile per i bianconeri che dopo una partenza diesel trovano il vantaggio con Alex Sandro, raddoppiano su rigore con Dybala e la chiudono con un tocco sotto di Alvaro Morata. Juventus che risparmia energie preziose in vista della sfida di campionato contro il Milan capolista che domani tornerà, dopo 7 anni d’assenza, a giocare una gara di Champions League ad Anfield, contro il Liverpool. Esordio complicato per l’Atalanta che gioca una gara equilibrata contro i campioni d’Europa (League) del Villarreal: al vantaggio iniziale di Freuler risponde Manu Trigueiros, Danjuma firma il sorpasso ma nel finale Gosens ristabilisce la parità.