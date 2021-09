Esce il 6 sulla ruota del Napoli! Osimhen trascina i partenopei in testa a punteggio pieno: Cagliari travolto [CLASSIFICA]

26 Settembre 2021 22:38

Il Napoli viaggia spedito con 6 vittorie in 6 partite: Cagliari battuto 2-0. I partenopei si godono un super Osimhen e guardano tutti dall’alto a punteggio pieno

Esce il sei sulla ruota del Napoli di Spalletti. Sei come le partite giocate, sei come vittorie raccolte. Partenopei primi in classifica a punteggio pieno, unica squadra a non aver fatto ancora un passo falso. Effettuato l’ennesimo controsorpasso sul Milan, unica squadra fra le big a stretto giro di posta. Dopo il pareggio fra Inter e Atalanta, lo stop della Roma in favore della Lazio e la Juventus che, pur vincendo, dista ben 10 punti, i partenopei rispondono alla vittoria del Milan tornando al comando della classifica. Per battere il Cagliari basta sguinzagliare Osimhen: dopo 11 minuti è già in gol, nella ripresa viene steso in area per il rigore che Insigne trasforma con freddezza. Napoli concreto e pungente, prolifico in zona gol e miglior difesa del campionato con appena due gol subiti. Seppur ancora manchino troppe partite per trarre un giudizio certo, il segnale è chiaro: questo Napoli fa sul serio.

Risultati 6ª Giornata di Serie A

Sabato 25 settembre

Ore 15:00

Spezia-Milan 1-2 (48’ Maldini, 80’ Verde, 86’ Diaz)

Ore 18:00

Inter-Atalanta 2-2 (5′ Lautaro Martinez, 30′ Malinovsky, 38′ Toloi, 71′ Dzeko)

Ore 20:45

Genoa-Verona 3-3 (8′ Simeone, 49′ Barak, 77′ Criscito, 80′-85′ Destro, 90’+1 Kalinic)

Domenica 26 settembre

Ore 12:30

Juventus-Sampdoria 3-2 (10′ Dybala, 43′ Bonucci, 44′ Yoshida, 57′ Locatelli, 83′ Candreva)

Ore 15:00

Empoli-Bologna 4-2 (1′ aut. Bonifazi, 11′ Barrow, 32′ Pinamonti, 54′ rig. Bajrami, 77′ Arnautovic, 90′ Ricci)

Udinese-Fiorentina 0-1 (16′ rig. Vlahovic)

Ore 18:00

Lazio-Roma 3-2 (10 Milinkovic-Savic, 19′ Pedro, 41′ Ibanez, 63′ Felipe Anderson, 69′ rig. Veretout)

Ore 20:45

Napoli-Cagliari 2-0 (11′ Osimhen, 57′ rig. Insigne)

Lunedì 27 settembre

Ore 20:45

Venezia-Torino

La classifica di Serie A

Napoli 18 Milan 16 Inter 14 Roma 12 Fiorentina 12 Lazio 11 Atalanta 11 Empoli 9 Juventus 8 Bologna 8 Torino 7 Sassuolo 7 Udinese 7 Verona 5 Sampdoria 5 Genoa 5 Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2 Salernitana 1

