US Open, avanti Berrettini e Sinner: Seppi eliminato, Djokovic rimonta Nishikori

4 Settembre 2021 23:55

I risultati dei sedicesimi di finale degli US Open: Berrettini e Sinner avanti in 5 set, Seppi abbandona il torneo, Djokovic rimonta e batte Nishikori

Serata piuttosto complicata per i tennisti italiani impegnati agli US Open. Matteo Berrettini e Jannik Sinner passano il turno in 5 set, Andreas Seppi viene sconfitto e abbandona il torneo. Berrettini, numero 8 al mondo ha sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka (numero 53 al mondo) in 3 ore e 50 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 (7-5) / 2-6 / 4-6 / 6-2 / 3-6. Vittoria in 5 set anche per Jannik Sinner che ha la meglio su Monfils 6-7 (1-7) / 2-6 / 6-4 / 6-4 / 4-6.

Niente da fare invece per Andreas Seppi sconfitto dal tedesco Otte con il punteggio di 3-6 / 4-6 / 6-2 / 5-7. Qualche difficoltà anche per il numero 1 al mondo, Novak Djokovic che ha sconfitto Kei Nishikori in rimonta partendo da un 6-7 (4-7) di svantaggio per poi trionfare 6-3 / 6-3 / 6-2.