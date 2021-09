Serie B: la Reggina resta in zona playoff, umori opposti per Cosenza e Crotone. Classifica aggiornata e prossimo turno

21 Settembre 2021 22:45

Sono appena terminate le gare del martedì del turno infrasettimanale di Serie B, valevole per la 5ª giornata: tutti i risultati e la nuova classifica

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E’ questo il bottino delle squadre calabresi del turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata di Serie B. Il Cosenza vince in casa contro il Como, mentre il Crotone crolla 0-3 sotto i colpi del Lecce tra le proprie mura domestica. Mezzo sorriso per la Reggina che raggiunge nel finale il Pordenone e strappa almeno un punto. Di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 5ª GIORNATA

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE

ore 20:30

Frosinone-Brescia 2-2

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE

ore 18:00

Alessandria-Ascoli 1-3

Benevento-Cittadella 4-1

ore 20:30

Cosenza-Como 2-0

Crotone-Lecce 0-3

Pisa-Monza 2-1

Pordenone-Reggina 1-1

Spal-L.R. Vicenza 3-2

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE

ore 18:00

Ternana-Parma

ore 20:30

Cremonese-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 15 Ascoli 12 Brescia 11 Benevento 10 Cremonese 9 Frosinone 9 Reggina 9 Cittadella 9 Lecce 8 Spal 7 Parma 7 Cosenza 7 Monza 6 Perugia 5 Crotone 3 Como 2 Ternana 1 Pordenone 1 Vicenza 0 Alessandria 0

PROSSIMO TURNO SERIE B (6ª GIORNATA)

SABATO 25 SETTEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Brescia

Cittadella-Lecce

Como-Benevento

Monza-Pordenone

ore 16:15

Reggina-Frosinone

ore 18:30

Cosenza-Crotone

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 14:00

Perugia-Alessandria

ore 16:15

Parma-Pisa

ore 20:30