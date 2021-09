Al Milan basta il secondo tempo: dentro i titolari e Venezia ko. La Juventus soffre contro lo Spezia ma torna a vincere [CLASSIFICA]

22 Settembre 2021 22:51

Il Milan fa entrare i titolari nel secondo tempo e batte il Venezia 2-0: rossoneri primi insieme all’Inter e in attesa del Napoli. La Juventus soffre contro lo Spezia ma vince 2-3 in rimonta la prima partita della sua stagione

Milanesi prime della classe in attesa del Napoli. I primi responsi della 5ª giornata di Serie A premiano Inter e Milan. Dopo il successo in rimonta per 1-3 dei nerazzurri sulla Fiorentina nella giornata di ieri, questa sera tocca ai rossoneri ottenere la 4ª vittoria in 5 partite che consente di agganciare i cugini al primo posto in classifica a quota 13 punti. Milan che si presenta contro il Venezia con un ampio turnover, complice anche qualche assenza pesante: titolari solo Maignan, Tonali (titolare di inizio stagione), Brahim Diaz e Leao. I ragazzi di Pioli hanno il pieno controllo della gara per tutto l’arco della partita, la maggior qualità e il tifo di San Siro rendono molto complessa la gara del Venezia che punta soprattutto a non prenderle. E per i primi 45 minuti ci riesce egregiamente: il Milan costruisce, crea, sfiora il gol, ma la partita non si sblocca. Nella ripresa entrano gradualmente i titolari e l’inerzia della gara cambia, soprattutto sulla sinistra: Theo Hernandez sostituisce un opaco Ballo Tourè e firma l’assist per la rete di Brahim Diaz e il gol che chiude la gara. Saelemaeker sfiora più volte il tris, Tomori chiude ogni possibilità del Venezia di arrivare dalle parti di Maignan.

Torna a vincere anche la Juventus che, strano ma vero, dopo 5 giornate raccoglie la prima vittoria di un inizio di stagione altalenante. Scongiurato il pericolo di 5 partite senza vittorie ad inizio anno, ‘record’ che datato 1955. Bianconeri che hanno comunque confermato il trend di incertezza e blackout intermittenti durante l’arco dei 90 minuti. In vantaggio con Kean, la Juventus si è fatta rimontare da Giasy ed è passata addirittura in svantaggio subendo il gol di Antiste. Nella ripresa un guizzo di Chiesa e un gol di De Ligt, entrambi arrivati da situazione confusa al centro dell’area, hanno evitato la figuraccia. Per ripartire serve anche il cinismo delle grandi squadre e un pizzico di fortuna.

Risultati della 5ª Giornata di Serie A

Martedì 21 settembre

Ore 18:30

Bologna-Genoa 2-2 (49’ Hickey, 55’ Destro, 85’ rig. Arnautovic, 89’ rig. Criscito)

Ore 20:45

Atalanta-Sassuolo 2-1 (3’ Gosens, 37’ Zappacosta, 44’ Berardi)

Fiorentina-Inter 1-3 (23’ Sottil, 52’ Darmian, 55’ Dzeko, 87′ Perisic)

Mercoledì 21 settembre

Ore 18:30

Salernitana Verona 2-2 (7′-29′ Kalinic, 45’+2 Gondo, 76′ M.Koulibaly)

Spezia-Juventus 2-3 (28′ Kean, 33′ Giasy, 39′ Antiste, 66′ Chiesa, 72′ De Ligt)

Ore 20:45

Cagliari-Empoli 0-2 (29′ Di Francesco, 69′ Stulac)

Milan-Venezia 2-0 (68′ Brahim Diaz, 82′ Theo Hernandez)

Giovedì 22 settembre

Ore 18:30

Sampdoria-Napoli

Torino-Lazio

Ore 20:45

Roma-Udinese

La classifica di Serie A

Inter 13 Milan 13 Napoli 12 Atalanta 10 Roma 9 Fiorentina 9 Bologna 8 Lazio 7 Udinese 7 Torino 6 Empoli 6 Sampdoria 5 Juventus 5 Sassuolo 4 Verona 4 Genoa 4 Spezia 4 Venezia 3 Cagliari 2 Salernitana 1

La classifica marcatori di Serie A