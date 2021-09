Serie B: la Reggina si affaccia dai piani alti, Cosenza e Crotone vanno a braccetto. La classifica aggiornata, i risultati e il prossimo turno

18 Settembre 2021 16:26

Tutti i risultati e la nuova classifica al termine delle gare delle 14 del sabato relative alle 4ª giornata di Serie B

Una vittoria e un pareggio per le squadre calabresi nel pomeriggio di oggi. La Reggina fa la voce grossa e batte la Spal 2-1, mentre il Cosenza esce dal terreno di gioco del Perugia con un pareggio per 1-1. Gli amaranto sono in piena zona playoff, mentre i lupi non riescono ad allontanarsi da quella playout. Nel corso delle altre partite delle 14 vincono Benevento e Lecce, mentre solo pareggio per il Monza in casa contro la Ternana. Di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 4ª GIORNATA

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

ore 18:00

Como-Frosinone 0-2

ore 20:30

Brescia-Crotone 2-2

SABATO 18 SETTEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Benevento 0-2

Lecce-Alessandria 3-2

Monza-Ternana 1-1

Perugia-Cosenza 1-1

Reggina-Spal 2-1

ore 16:15

L.R. Vicenza-Pisa

ore 18:30

Cittadella-Pordenone

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 20:30

Parma-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 10 Pisa 9 Ascoli 9 Frosinone 8 Reggina 8 Parma 7 Benevento 7 Cremonese 6 Cittadella 6 Monza 6 Perugia 5 Lecce 5 Spal 4 Cosenza 4 Crotone 4 Como 2 Ternana 1 Vicenza 0 Alessandria 0 Pordenone 0

PROSSIMO TURNO SERIE B (5ª GIORNATA)

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE

ore 20:30

Frosinone-Brescia

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE

ore 18:00

Alessandria-Ascoli

Benevento-Cittadella

ore 20:30

Cosenza-Como

Crotone-Lecce

Pisa-Monza

Pordenone-Reggina

Spal-L.R. Vicenza

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE

ore 18:00

Ternana-Parma

ore 20:30