Rinascita Scott, Iacona: “operazione importante, necessario riempire buco informativo”

4 Settembre 2021 13:15

Il noto giornalista ritiene che la stampa nazionale debba investire maggiormente sul racconto della criminalità

“La motivazione principale per cui ho dedicato un’intera puntata all’operazione Rinascita-Scott è che è un’operazione importantissima, e poi perché le televisioni nazionali non ne parlavano quindi sentivo il bisogno di riempire questo buco informativo. Ci sono state delle critiche, è vero, ma venivano da un piccolo settore delle camere penali, che hanno considerato quella trasmissione una violazione di qualche codice deontologico che dimostra come questo paese sia disabituato al racconto della grande criminalità organizzata. Loro ritenevano che l’unica verità fosse quella giudiziaria, con questo criterio però non si sarebbe mai parlato della mafia dopo gli attentati di Falcone e Borsellino, mentre le inchieste dei magistrati sono interessanti dal punto di vista giornalistico per quello che raccontano a 360°, prima ancora che si arrivi alla sentenza”. Cosi il giornalista Riccardo Iacona a margine dell’evento a cui ha partecipato a Trame.10 Festival dei libri sulle mafie che si tiene a Lamezia fino al 5 Settembre.

“Con Samarcanda abbiamo iniziato la grande stagione del racconto della criminalità organizzata – ha proseguito Iacona – . Questa stagione è stata seguita da moltissime trasmissioni e poi negli anni la televisione nazionale ha iniziato a scordarsi di questi argomenti e non ci ha investito più. E questo è un gran peccato perché la mafia nel frattempo non è andata in pensione, è cambiata ma soprattutto si è molto allargata, e ha inquinato la società non solo del sud ma dell’Italia e del mondo intero”. “Questi festival sono importantissimi perché fanno circolare le idee, i libri, le opere, perché sono occasioni di incontro. Come dimostra il festival Trame che ho avuto il privilegio di frequentare altre volte, diventano sempre più importanti, perché portano nei posti dove la ‘ndrangheta è nata il mondo intero, una nazione intera, i migliori pensatori. Sono occasioni veramente importanti”, conclude il giornalista.