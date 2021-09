Riapertura delle discoteche, il sottosegretario alla Salute Costa: “si valuta l’ok dal 30 settembre”

23 Settembre 2021 12:40

Possibile la riapertura delle discoteche a partire dal prossimo 30 settembre: il sottosegretario alla Salute Andrea Costa spiega le intenzioni del governo

“Il governo ha preso l’impegno di valutare il 30 settembre l’aumento delle capienze. Ora ci sono le condizioni per dire che a fine mese si potranno riaprire le discoteche e riportare la capienza all’80%, per arrivare al 100% in un mese. Se no finiamo per dare fiato ai No Vax quando dicono che i vaccini non servono“. Sono le dichiarazioni rilasciate da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni de la Stampa. Il governo valuta attentamente le condizioni per le riaperture con l’80% di capienza e il graduale arrivo al 100%, il tutto a partire dal 30 settembre.

Secondo Costa “siamo sulla buona strada ma non possiamo abbassare la guardia. Però dobbiamo provare a rivivere con normalità. Senza abbandonare la prudenza, ma nemmeno facendoci condizionare ancora dalla paura. Dobbiamo imparare a convivere col virus, sapendo che continuerà a circolare“.