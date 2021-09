“Reggio sette punto zero” e l’apparentamento con Forza Italia: domani conferenza stampa di Cannizzaro e Siclari

16 Settembre 2021 16:23

Cambiata la denominazione e rinnovato lo spirito, è tempo di altre importanti novità per il Movimento Reggio Sette Punto Zero: è diventata realtà e verrà ufficializzata domani in conferenza stampa l’idea di accostarsi a Forza Italia e creare un apparentamento solido e di larghe vedute, che vada al di là del mero momento elettorale delle imminenti regionali. Un Centro/Destra sempre più unito e compatto si fa forte dunque di altri importanti innesti per superare ogni tipo di divisione e garantire la compattezza dei progetti di Coalizione. Per illustrare nel dettaglio i perché e gli intenti di questo apparentamento, interverranno il Presidente e Fondatore del Movimento, Ernesto Siclari, ed il Responsabile Nazionale per il Sud e Coordinatore provinciale On. Francesco Cannizzaro. La conferenza stampa si terrà domani, venerdì 17 settembre alle ore 11:00, presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia, via Quartiere Militare n. 20 a Reggio Calabria.