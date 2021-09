“Reggio sette punto zero” e l’apparentamento con Forza Italia, Cannizzaro: “giornata importante. Pronti ad un nuovo progetto per governare la città” [FOTO e INTERVISTE]

17 Settembre 2021 14:05

Reggio Calabria: per illustrare nel dettaglio i perché e gli intenti di questo apparentamento, sono intervenuti il Presidente e Fondatore del Movimento, Ernesto Siclari, ed il Responsabile Nazionale per il Sud e Coordinatore provinciale On. Francesco Cannizzaro

Cambiata la denominazione e rinnovato lo spirito, è tempo di altre importanti novità per il Movimento Reggio Sette Punto Zero: è diventata realtà ed è stata ufficializzata oggi l’apparentamento Forza Italia. Il progetto è stato presentato presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia con il Presidente e Fondatore del Movimento, Ernesto Siclari, ed il Responsabile Nazionale per il Sud e Coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro. Il deputato forzista si dice “soddisfatto dell’apparentamento con il movimento di Siclari che crea ancor di più l’unità nel Centro/Destra“. Cannizzaro pensa anche alle elezioni comunali: “il nostro auspicio è che si voti il prima possibile. Pronti a dar vita ad un nuovo progetto maggiormente inclusivo per governare la città”. Siclari dal canto suo sottolinea “l’importanza dell’unità con gli azzurri e con Cannizzaro. Non ci rassegniamo – afferma- alle politiche negative di Falcomatà”, conclude.