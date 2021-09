Reggio Futura incontra Antonio Marziale

25 Settembre 2021 11:00

Reggio Futura: “Antonio Marziale interlocutore attento, disponibile e pronto ad impegnarsi a difesa della città e la sua comunità”

L’Associazione Reggio Futura ha incontrato Antonio Marziale (candidato con Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Calabria), con il quale sono state affrontate le tematiche più avvertite sul territorio della città di Reggio Calabria. “Argomenti fondamentali dalla raccolta dei rifiuti alla completa assenza di manutenzione e decoro urbano, dalla penuria idrica all’aeroporto, dalla sicurezza alla vivibilità, dalla totale mancanza di prospettiva turistica allo stallo ignominioso delle opere pubbliche. La città di Reggio vive un momento di profonda sofferenza, mancano i servizi, la cura del territorio, la progettazione a causa della grave inefficienza dell’amministrazione Falcomatà, che negli ultimi sette anni ha messo in ginocchio la comunità reggina, palesando tutta la propria inadeguatezza nella gestione della “cosa pubblica”. L’Associazione Reggio Futura trovando in Antonio Marziale un interlocutore attento, disponibile e pronto ad impegnarsi a difesa della città e la sua comunità, ha annunciato, per bocca del suo presidente Italo Palmara, il supporto alla sua candidatura riconoscendogli doti umane, culturali e professionali imprescindibili per la corretta interpretazione del ruolo politico a cui aspira”. Dichiarano gli esponenti di Reggio Futura.