Reggio Calabria spegne la luce, un tratto di Via Crocefisso al buio da 6 mesi: “segnalazioni a vuoto, i ladri ne hanno approfittato” [FOTO]

18 Settembre 2021 10:19

I residenti in quel tratto di strada non si sentono più al sicuro, sperano che dall’Urp possano rispondere e intervenire per la sistemazione del sistema di illuminazione

Un tratto di strada in pieno centro che la notte resta completamente al buio. Accade a Reggio Calabria, precisamente in Via Crocefisso, poco traverse sopra la bellissima Cattedrale ornata in questi giorni a festa per la Madonna della Consolazione, Patrona della città. La problematica va ormai avanti da circa sei mesi, secondo quanto ha affermato una signora residente ai microfoni di StrettoWeb, e a nulla sono servite le segnalazioni all’Urp comunale affinché fossero inviati gli operai delle ditte predisposte a sistemare i due lampioni presenti. “Altre persone del luogo hanno inviato email di segnalazione, ma non è pervenuta alcuna risposta – afferma la cittadina – . Come se non bastasse abbiamo avuto la visita di ladri, che sicuramente godono del favore delle tenebre e ne approfittano. Insomma, ma è possibile che in questa città anche sostituire 2 lampadine rappresenta una vera impresa!?”. Il disagio quindi si è trasformato in paura, i residenti non si sentono più al sicuro dopo gli episodi di furto, la speranza è finalmente qualcuno ascolti l’appello di questi reggini e risolva la situazione.