Reggio Calabria: venerdì iniziativa in ricordo di Antonio Franco

Reggio Calabria: nel quinto anniversario, venerdì 1 ottobre, alle ore 18:30, presso il Lido Pepy’s beach, in onore di Antonio Franco si terrà il convegno: “la sfida al futuro delle comunità militanti”

“A cinque anni dalla scomparsa di Antonio Franco, il suo ricordo non solo è vivo, ma si è elevato a stimolo per guardare al futuro e lanciare nuove sfide. Da ormai cinque anni, il Centro Studi Tradizione Partecipazione, inaugura le proprie attività del nuovo anno politico, ricordando Antonio Franco, socio fondatore del Centro Studi, politico, sindacalista e uomo di grande spessore”. E’ quanto scrivono in una nota il consigliere comunale Nicola Malaspina ed il presidente CSTP, Giancarlo La Monica. “Nel quinto anniversario, venerdì 1 ottobre, alle ore 18:30, presso il Lido Pepy’s beach, in suo onore si terrà il convegno: “la sfida al futuro delle comunità militanti” e cioè, quell’ordine verticale composto da coloro i quali non vivono di politica, ma come Aristotele, vedono in essa, quando esercitata con “saggezza, coraggio, giustizia e temperanza”, l’unica attività capace di contrastare le storture di una società sopraffatta dalla legge dell’economia, dalla religione del denaro, dalla filosofia del superfluo; quell’aggregazione di uomini liberi che non è alla spasmodica ricerca di palate di voti, ma di uno spirito interiore e di un contesto più ampio, più alto e più nobile; quel manipolo di fratelli per il quale il legame sociale non può ridursi a contratto giuridico e mero scambio mercantile. Su questo sentiero, tracciato anche da Antonio, continuiamo ostinatamente ad “andare più avanti ancora”, perché gli esempi continuano ad essere tali anche quando non sono presenti fisicamente”, conclude la nota.