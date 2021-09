Reggio Calabria: venerdì Domenico Giannetta conversa con Giusy Versace sul libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque”

1 Settembre 2021 16:32

Reggio Calabria: un incontro incentrato sulle sfide e le passioni che animano il percorso di vita, dentro e fuori le pagine del libro, nella politica, nello sport, nella disabilità e in ogni piccola grande conquista che segna la strada, oltre ogni limite.

Il Consigliere regionale Domenico Giannetta conversa con Giusy Versace sul libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque”, edito da Mondadori, Venerdì 3 Settembre ore 18:30 da Fragomeni Bistrot Bar a Piazza Camagna a Reggio Calabria. Un incontro incentrato sulle sfide e le passioni che animano il percorso di vita, dentro e fuori le pagine del libro, nella politica, nello sport, nella disabilità e in ogni piccola grande conquista che segna la strada, oltre ogni limite. “Di Giusy apprezzo il suo accogliere ogni sfida, il saper andare oltre gli ostacoli e la sua innata capacità di trasmettere passione e coraggio, è un modello di ispirazione e sta portando avanti progetti e leggi importantissimi” – dichiara Giannetta. “In Mimmo mi piace la sua anima guerriera col sorriso – risponde Giusy Versace – E’ un combattente che sposa battaglie con la sensibilità degli uomini giusti. Ama profondamente la Calabria e quando abbiamo chiesto che restasse con noi in Parlamento, lui ha rinunciato alla Camera per stare vicino alla sua gente”. I libri “Con la testa e con il cuore si va ovunque” e “WonderGiusy” editi da Mondadori, saranno disponibili in loco per firma copie e vendita.