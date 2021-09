2 Settembre 2021 09:29

Reggio Calabria, una lettrice a StrettoWeb: “che fine ha fatto il mio tampone? Attendo il risultato da lunedì 30 agosto ma nulla”

Attendono da lunedì scorso l’esito di un tampone effettuato al drive in a Pentimele a Reggio Calabria e da allora nessuno ha comunicato nulla. Una lettrice ci racconta quanto successo: “lunedì 30 agosto insieme ad alcuni amici, in previsione della partenza da Reggio prevista per il 1° settembre, mi sono recata presso il drive in di Pentimele, nelle adiacenze del Palazzetto dello sport a fare il tampone. Abbiamo fatto un’ordinata fila di circa 15 minuti e, dopo aver espletati gli adempimenti burocratici amministrativi, un operatore sanitario ci ha fatto il prelievo nasale, mentre stavamo seduti in auto. Tutto bene. Aspettavamo il risultato dopo qualche ora, ma fino ad ora, nulla. Per poter partire, ieri sono stata in farmacia e ho fatto un altro prelievo con il risultato immediato e al momento in cui scrivo sono già a destinazione. Ma vorrei sapere che fine ha fatto il mio tampone e anche quelli dei miei amici di ventura, accomunati dallo stesso disagio”, conclude il racconto la lettrice.