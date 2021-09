Comincia la scuola e il traffico a Reggio Calabria va in tilt: dalla Via Marina alla Tangenziale, lunghe file per raggiungere il centro [FOTO E VIDEO]

20 Settembre 2021 11:42

La riapertura degli istituti ha generato un maggior movimento in città e nelle principali vie del centro storico si sono creati ingorghi e lunghe file di auto

La prima campanella dell’anno è suonata questa mattina nelle scuole di Reggio Calabria. La riapertura degli istituti ha generato un maggior movimento in città e le principali vie sono andate praticamente in tilt. Maggiori disagi al traffico sono stati provocati sul Lungomare Falcomatà e nelle uscite della Tangenziale che conducono al centro cittadino. Per quel che riguarda i problemi alla viabilità provocati in Via Marina, la concomitanza del ritorno in classe aveva già nei giorni scorsi concentrato l’attenzione sui dehors dell’isola pedonale, essendo ovviamente quella zona densa di scuole e uffici. La chiusura dello snodo più importante del centro storico, con lo spostamento degli autobus sul Lungomare, lasciava facilmente immaginare che si sarebbe creato un grosso imbuto. E così, infatti, è stato. “Non era difficile prevedere che con l’apertura delle scuole sarebbe successo questo… ed eravate pure stati avvisati! I gazebo forse andavano tolti qualche giorno prima, ma come si fa a non capirlo?”, ha commentato sui social Giuseppe Sergi, candidato alle prossime elezioni regionali. Alla luce di questo, molti automobilisti hanno scelto una soluzione secondaria, in molti hanno preferito utilizzare la Tangenziale per giungere in centro dal Calopinace o da Via Cardinale Portanova, generando lunghe file anche in prossimità di questi svincoli tra le ore 7.30 e le 9.00.

La vicenda ovviamente fa discutere, perché l’isola pedonale resterà in vigore almeno fino al 30 settembre, nel rispetto dell’ordinanza disposta lo scorso giungo dal Settore Polizia municipale e Viabilità del Comune di Reggio Calabria. Entro quella data, qualora si decidesse di tornare alla “normalità”, e questa pare essere la decisione, si dovranno nuovamente rifare le strisce blu dei parcheggi in Via Marina bassa e rimuovere quelle che erano state disegnate appositamente nella parte alta. Andrebbe rimossa anche la rotatoria installata nei pressi della Stazione Centrale. Insomma, una serie di lavori che difficilmente saranno completati in pochi giorni, una sequenza di problematiche andranno avanti almeno per una decina di giorni e a cui l’Amministrazione comunale non doveva farsi trovare impreparata.