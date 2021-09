Reggio Calabria: torna il Mercante in Fiera, salotto culturale e storico riconoscimento R.U.A

10 Settembre 2021 12:49

Reggio Calabria, il 12 settembre all’interno del Mercante in Fiera torna il salotto culturale dell’ Associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908

Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, torna il salotto culturale dell’ Associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908. Alle ore 19:00 del 12 settembre, all’interno del Mercante in Fiera, mercatino di antiquariato, artigianato e collezionismo, che vedrà l’apertura di circa 40 stand dalle ore 09:30, illustri ospiti si confronteranno su un tema importante “I tesori di Reggio Calabria”.

Interverranno :

Stefano Iorfida importante storico e Presidente dell’Associazione Anassilaos

Vittorio Caminiti Presidente e fondatore dell’Accademia del Bergamotto e del Museo del Bergamotto

Prof Daniele Castrizio importante archeologo e numismatico

Carlo Tansi geologo e ricercatore del CNR

Irene Calabrò Ass. Finanze e Tributi. Attività produttive

Mario Cardia Consigliere comunale delegato agli eventi e alle feste Patronali

A conclusione del salotto verrà consegnato il rinomato Riconoscimento R.U.A. che da oltre 10 anni, omaggia con un quadro raffigurante la Madonna della Consolazione, un illustre cittadino, che si è distinto per amore e dedizione verso la città di Reggio Calabria. (Il quadro donato, è una stampa su tela del 1889, raffigurante la Madonna della Consolazione con ai suoi piedi la Città di Reggio Calabria).

La serata sarà conclusa con l’esibizione di ballo della scuola di Danza Real Dance e musica live con la splendida voce di Domenico Panetta e il suo tributo a Tiziano Ferro.