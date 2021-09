Reggio Calabria, tamponamento in tangenziale: disagi e rallentamenti – LIVE

30 Settembre 2021 20:56

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato sulla tangenziale del Porto

Un incidente si è verificato pochi minuti fa nei primi metri della tangenziale di Reggio Calabria subito dopo il curvone della rampa di uscita dall’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria che immette appunto nel raccordo cittadino lato nord. L’incidente si è verificato nella carreggiata in direzione sud e si è trattato di un tamponamento con almeno 2 veicoli coinvolti in un punto molto delicato perchè chi si immette dall’autostrada non si accorge delle auto bloccate nella corsia se non pochi metri prima di vedersele materializzare davanti subito dopo il curvone. Il traffico al momento sta subendo qualche rallentamento e secondo le prime frammentarie informazioni, non sembrano esserci feriti.