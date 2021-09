Reggio Calabria, il pluricampione mondiale di apena Umberto Pellizzari terrà uno stage a Scilla [INFO e DETTAGLI]

26 Settembre 2021 16:52

Umberto Pellizzari, pluricampione mondiale di apnea, terrà uno stage intensivo della disciplina a Reggio Calabria con diverse lezioni e allenamenti in mare e in piscina

Giorno 1, 2 e 3 ottobre 2021 l’ASD Team meno 30 ha il piacere di ospitare a Reggio Calabria il pluriprimatista mondiale di apnea Umberto Pelizzari. Per l’occasione, organizza uno stage intensivo di apnea nella perla della Calabria “Scilla”. Lo stage prevede lezioni, uscite in mare e allenamenti in piscina.

Le lezioni tratteranno i seguenti argomenti:

Fisiologia dell’apnea, Tecniche di respirazione, tecniche di compensazione evoluta, tecniche di rilassamento (training autogeno), tecniche di allenamento fisico per apneisti (corsa, nuoto, palestra, apnea statica, apnea dinamica e apnea profonda). Verranno trattati inoltre tecniche di ginnastica tubarica e pinneggiata nelle varie specialità dell’apnea. In mare alleneremo l’assetto costante, il free immersion e l’assetto costante.

Umberto Pelizzari sarà coadiuvato dal suo staff istruttori Apnea Accademy. Nelle giornate di venerdì e sabato sono previste due uscite in mare e due allenamenti presso la piscina “Il Corallo” di Villa San Giovanni, intervallate dalle sedute di teoria, nella giornata di domenica ci sarà un uscita in mare e la consegna degli attestati . In caso di situazioni meteo non favorevoli il lavoro si svolgerà in piscina.

Il ritrovo è previsto venerdì 1 ottobre 2021 alle 8:30 presso il porto di Scilla, dopo la presentazione del programma e dello staff istruttori si inizierà subito con la prima uscita in mare. Ogni allievo sarà seguito in base al proprio livello. Il corso terminerà giorno 3 Ottobre 2021 alle ore 14 ed avrà un costo di 280 euro. Per poter partecipare allo stage è necessario essere in possesso di un certificato medico di idoneità alle attività subacquee che dovrà essere consegnato in originale all’organizzazione. Lo stage è aperto ad apneisti di ogni livello, dai principianti agli agonisti. Si consiglia visto il periodo una muta da 5 mm.