26 Settembre 2021 18:01

Sono state prorogate le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 62/2021, relative al Comune di San Luca: il paese in provincia di Reggio Calabria resterà ancora “zona rossa”

Nel Comune di San Luca (Reggio Calabria), sono ulteriormente prorogate per un periodo di 6 giorni, senza

soluzione di continuità, le restrizioni previste in zona rossa. E’ quanto ha stabilito l’ordinanza del presidente della Regione Nino Spirlì. Interessato ovviamente anche il Santuario della Madonna di Polsi, luogo di pellegrinaggio in questo periodo dell’anno.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’ORDINANZA COMPLETA