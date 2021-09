Reggio Calabria: “ma a chi bisogna rivolgersi per sistemare un problema?”, la disperazione dei cittadini di Via Salita Stazione Santa Caterina [FOTO]

21 Settembre 2021 12:02

Da oltre 15 giorni i cittadini convivono con la fuoriuscita di reflui fognari da un tombino situato vicino al condominio, ma dagli uffici comunali nessuna risposta alle segnalazioni

Sono disperati i residenti in Via Salita Stazione Santa Caterina, a Reggio Calabria. A causa della fuoriuscita di reflui fognari da un tombino, la zona parcheggio è diventata impraticabile, così anche l’area che sale dalle finestre crea disagi a coloro che abitano nel condominio antistante. “Questa situazione va avanti da oltre 15 giorni, a nulla sono servite le ripetute segnalazioni agli enti comunali – affermato un cittadino ai microfoni di StrettoWeb – . L’Amministratore del Condominio Darsena si è visto costretto a sporgere denuncia ai Carabinieri, vivere in queste condizioni è impossibile. Ci dicano a chi bisogna rivolgersi, visto che gli uffici competenti non rispondono al telefono”.