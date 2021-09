Reggio Calabria, sbarcati al Porto i migranti attesi oggi: gran parte sono egiziani

7 Settembre 2021 20:22

Reggio Calabria, i migranti dopo i controlli verranno trasferiti in strutture in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno

Sono circa 150 i migranti sbarcati nel primo pomeriggio di oggi al porto di Reggio Calabria. L’imbarcazione probabilmente e’ partita dall’Egitto o dalla Libia orientale. La Guardia di Finanza ha scortato l’imbarcazione fino al porto reggino dove i migranti sono stati sottoposti ai controlli medici e alle prime cure da parte del personale sanitario presente sul molo di ponente. Le attivita’ di soccorso e accoglienza sono state coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria.

Tra le persone sbarcate, in prevalenza di nazionalita’ egiziana, ci dovrebbero essere anche diversi minori. I migranti nelle prossime ore saranno trasferiti in strutture in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.

Al momento non si hanno notizie di eventuali scafisti, non e’ escluso tuttavia che possano essersi confusi tra i migranti e che potrebbero essere identificati dopo che gli investigatori della Guardia di finanza e della Polizia di Stato sentiranno i soggetti trovati a bordo del barcone. La Procura di Reggio Calabria ha comunque avviato un’indagine.