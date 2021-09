28 Settembre 2021 21:55

Reggio Calabria: sabato l’inaugurazione dell’osservatorio birdwatching sull’Oasi faunistica del Pantano di Saline. Dal 2 ottobre in poi, si svolgeranno le visite condotte dalle nostre Guide WWF, su prenotazione

“Siamo giunti alla fase finale della realizzazione del progetto per la creazione del nostro -Osservatorio birdwatching sull’Oasi faunistica del Pantano di Saline-. Un progetto che vede impegnato il WWF della provincia di Reggio da decine di anni , con l’attività portata avanti da singoli volontari o gruppi di attivisti per la difesa strenua e continua dell’area Sito d’Intersse Comunitario”, è quanto afferma la presidente Ida Evoli. Potremo finalmente accogliere anche nella nostra Città Metropolitana, come già da decenni presso il “Lago dell’Angitola” a Vibo, tutte le scolaresche , le comitive e le persone che, finalmente, potranno godere in maniera comoda e sicura dello spettacolo offerto dai numerosi uccelli presenti tutto l’anno nello stagno. Per entrare da subito nello spirito del progetto sollecitiamo tutti, ed in particolare i gruppi a raggiungere l’area per mezzo del treno. Puntiamo a creare un virtuoso percorso di sostenibilità dei trasporti/educazione ambientale, ma anche puro godimento della natura nostrana, che richiederà l’impegno pressochè totale della nostra O.A. Dal 2 ottobre in poi, si svolgeranno le visite condotte dalle nostre Guide WWF, su prenotazione”, conclude.