Reggio Calabria: sabato la presentazione del libro di Fulvio D’Ascola “Le Nuvole e la Città”

22 Settembre 2021 19:11

Sabato 25 settembre alle ore 19 in via Aschenez alla libreria Laruffa Dimensione Cultura , inizia il viaggio editoriale de “Le Nuvole e la Città” ,il libro del sociologo Fulvio D’Ascola che incontra il pubblico con un Talk Storytelling che racconta le pagine del saggio trasversale che unisce metodologia didattica, comunicazione, sociologia di prossimità ,racconto e schede progettuali culturali. Il libro è un contenitore variegato di studi e di esperienze di campo vissute dall’autore come docente esperto e sociologo clinico nell’ambito dell’insegnamento di processi relazionali e comunicativi . Un viaggio che inizia partendo dall’istituzione scolastica, primo pilastro educativo e di inclusione sociale. Scuola, nuove tecnologie, innovazione digitale, ruoli e funzioni sociali. Management e funzione didattico educativa illustrate con il ruolo del dirigente scolastico e dei docenti, ma anche con l’analisi del mondo giovanile dei suoi disagi e delle sue potenzialità. Nelle pagine viene descritta l’importanza dello spazio sociale e della socializzazione dei luoghi. L’aspetto di relazione empatica,la comunicazione e la comprensione, derivante dal lavoro in Equipe in progetto Sprar e l’analisi delle parole quale RESPECT , con sprazzi di multiculturalità raccontate con esperienze dirette di prossimità. ”Le Nuvole e la Città” è un viaggio in evoluzione nella società italiana,narrato con storie,analisi sociologica, e report nel mondo dell’interazione scolastica ,aziendale, sociale, vissuta in prossimità. Il libro è diviso in due parti. La prima parte, include analisi ,racconto,approccio comunicativo ,educativo e sociale.La seconda parte è composta da una sessione consultabile sull’evoluzione storica dell’istruzione in Italia, connessa ad avvenimenti sociali ed include schede di progetti didattici realizzati nelle scuole e format di docenza in formazione per docenti, manager, dipendenti pubblici e privati.