Reggio Calabria: ripristinata fontana storica a Gebbione [FOTO]

15 Settembre 2021 12:05

Reggio Calabria: ripristinata fontana storica a Gebbione grazie all’impegno dei residenti. Le immagini

Grazie all’impegno dei cittadini e ad una raccolta fondi popolare, è stata ripristinata la storica fontanella a Gebbione a Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, i residenti si sono impegnati in prima persona per sistemare la fontana.