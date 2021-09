Reggio Calabria: primo giorno di scuola per gli studenti del liceo artistico “Preti-Frangipane”

20 Settembre 2021 15:04

Primo giorno di scuola per gli studenti del liceo artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria. Parola d’ordine “emozione”, la stessa che ha sempre caratterizzato il primo giorno tra i banchi di scuola, emozione nel ritrovarsi insieme ed in sicurezza. La scuola applica le misure ed i protocolli ministeriali necessari ad arginare il pericolo di contagio da Covid-19. Nell’istituto sono presenti numerose figure professionali, appositamente per verificare il rispetto dei protocolli. Nel suo discorso di benvenuto ai ragazzi, il Dirigente Scolastico, la professoressa Catena Giovanna Moschella, ha ribadito che la scuola non si è mai fermata e che ogni sforzo, è stato profuso al fine di garantire il diritto all’istruzione ad ogni singolo studente. La relazione educativa in presenza-ha specificato la dirigente- sarà garantita grazie al rispetto delle regole e secondo le direttive del MIUR. Gli studenti, motivati e rassicurati da queste parole e dall’incontro con i docenti, hanno serenamente raggiunto le aule ed i laboratori, spazi moderni ed adeguatamente attrezzati, nei quali a partire da oggi si è concretizzato il tanto atteso inizio dell’anno scolastico 2021-2022. Un momento particolarmente emozionante, quello dell’accoglienza delle classi prime. I nuovi studenti , hanno dimostrato di conoscere le regole e si sono ambientati subito. Ciò è stato possibile grazie al lavoro di informazione e comunicazione tra la scuola e le famiglie, infatti, la relazione scuola-famiglia rappresenta uno dei principi cardine dell’istituto Preti-Frangipane e da essa muovono azioni condivise che pongono sempre al centro lo studente ed il suo benessere.