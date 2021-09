Reggio Calabria: prende il via il nuovo anno scolastico al “De Amicis Bolani”

20 Settembre 2021 15:52

Riaperti i cancelli dell’I. C “ De Amicis Bolani” di Reggio Calabria al nuovo anno scolastico

In data odierna alla presenza del Consigliere Comunale Mario Cardia, del Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Romeo e di tutto il personale scolastico si sono riaperti i cancelli dell’I. C “ De Amicis Bolani” di Reggio Calabria al nuovo anno scolastico. La sfida della scuola è quella di sempre, eppure enormemente accresciuta dalla crisi di questi due ultimi anni: “ non lasciare indietro nessuno” utilizzando tutta la dedizione umana e professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici ed operativi possibili . L’anno scolastico 2021/2022 si caratterizza nell’assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica la ripresa civile ed economica del Paese. Di seguito il saluto del Preside Romeo: “ L’augurio per l’avvio di questo nuovo anno scolastico è oggi più che mai sentito, perché si carica di emozioni, fiducia e volontà, consapevoli che la Scuola sia il “nostro” bene comune. Abbiamo alle spalle un anno difficile, costellato da imprevisti e incertezze, che non ci hanno mai fermato, ma, al contrario ci hanno dato la spinta e la grinta per andare sempre avanti e ci hanno fatto riscoprire “comunità”. A tutti noi l’auspicio che si prosegua con la collaborazione che ha contraddistinto tutti al servizio di ciascuno. Ai nostri bambini, alunni e studenti chiedo di dedicarsi con passione ed entusiasmo allo studio, consapevoli che loro sono i primi artefici del loro successo, ma che potranno sempre trovare nei loro docenti una guida attenta e competente. Il Consigliere Mario Cardia, intervenendo, porge a tutti ed a ciascuno i saluti dell’intera Amministrazione comunale insieme ad un augurio di “ Buon inizio di anno scolastico 2021/2022 a tutta la vostra comunità scolastica: studenti, docenti,genitori,collaboratori scolastici amministrativi, DSGA. Avviamo quest’anno scolastico, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, con un animo più sereno rispetto allo scorso anno, consapevoli che insieme potremo affrontare e superare tante difficoltà. Auguri affinché ciascuno in questo anno possa occuparsi ed adoperarsi al meglio, con rinnovata passione, per rinsaldare quel legame umano e professionale, capace di affrontare le sfide del cambiamento che questo nostro tempo impone.” Il suono della campanella dà una sfumatura più accorata alle parole dell’amministratore e gli alunni ordinatamente fanno il loro ingresso nei locali scolastici rispettando le prescrizioni sulla sicurezza e sul distanziamento. Tutti indossano la loro mascherina sempre più convinti che per potere continuare a stare insieme a scuola bisogna continuare a fare qualche piccolo sacrificio. Nei cortili e nei locali scolastici si alzano le voci degli alunni: la scuola ricomincia a vivere la sua quotidianità che speriamo possa presto diventare normale. Auguri ragazzi Buon anno scolastico.