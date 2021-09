Reggio Calabria: oggi la presentazione del libro “Padre vostro” di Lou Palanca

9 Settembre 2021 09:34

Reggio Calabria: giovedì 9 settembre 2021 alle ore 19.30 il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto presso la Terrazza dell’Hotel Medinblu presenta “Padre vostro” di Lou Palanca, Rubbettino editore

Lou Palanca è un collettivo di scrittura "a geometria variabile", in ragione della mutevolezza della propria composizione. Con Rubbettino ha già pubblicato Blocco 52. Una storia scomparsa, una città perduta (2012), Ti ho vista che ridevi (2015) – vincitore per la sezione narrativa nella XIII edizione del Premio Giacomo Matteotti, A schema libero (2017) e Mistero al cubo (2019) Con Slow Food Editore ha invece pubblicato Il morzello di Nancy Harena (2018). Ad ispirare il libro è la figura silenziosa e potente di Francesco De Nardo, padre di Erika, protagonista di uno degli episodi di cronaca più sconvolgenti avvenuti nel nostro Paese: il delitto di Novi Ligure nel 2001. Dopo esattamente venti anni da quel lontano 21 febbraio 2001 il collettivo di scrittura Lou Palanca pubblica un'opera che non vuol essere un romanzo, né un noir, ma una riflessione profonda sul bene e sul male, sul ruolo dei padri, sul dolore e il perdono, attraverso una ricerca che non si alimenta della voce degli attori di quella vicenda ma che consente di rivedere le scelte di De Nardo sotto un profilo diverso dove riluce la speranza e la ricostruzione di un legame familiare e sociale così brutalmente reciso. Il tempo sospeso del lock down diventa per Lou Palanca l'occasione per rispondere all'impellenza di raccontare la storia stra-ordinaria dell'ing. De Nardo e della potenza dell'amore paterno "la sua storia ingegnere De Nardo, è una storia speciale, una storia che farebbe bene a questo Paese che ha smarrito l'amore, il perdono, i grandi esempi e finanche il valore della paternità". Importanti sono i temi che Lou Palanca, attraverso il filo narrativo, sottopone l'attenzione del lettore : dalla restituzione di una seconda possibilità, alla funzione rieducativa della pena, la giustizia riparativa, la crisi delle famiglie "normali", il ruolo giocato dai mass-media, tutti elementi che si rincorrono in una scrittura densa e appassionata. Conversa con gli autori Roberto Lucisano, letture a cura do Cinzia Messina

Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione tramite email all’indirizzo di posta elettronica circolo.gcalarco@libero.it , è obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso del green pass.