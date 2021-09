Reggio Calabria, l’offerta di Informatic World: dall’inglese alla robotica, tanti corsi scontati fino al 30 settembre

Denominazione corso Durata Costo di listino Costo in offerta Codice Sconto Esame in remoto Data inizio corso Corsi ICDL ed EIPASS ICDL Full Standard 40 ore € 450,00 € 300,00 ECDL-FULL Si 11/10/2021 ICDL Image Editing 12 ore € 400,00 € 250,00 ECDL-IMG Si 11/10/2021 ICDL Web Editing 30 ore € 450,00 € 300,00 ECDL-WEB Si 11/10/2021 ICDL GIS 8 ore per il modulo pratico € 500,00 € 400,00 ECDL-GIS Si 11/10/2021 CORSI DI INGLESE Inglese LRN livelli da A1 a A2 40 ore € 300,00 € 250,00 LRN-A1-A2 No 11/10/2021 Inglese LRN – livello B1 40 ore € 450,00 € 350,00 LRN-B1 No 11/10/2021 Inglese LRN – livello B2 40 ore € 500,00 € 400,00 LRN-B2 No 11/10/2021 Inglese LRN – livello C1 40 ore € 550,00 € 450,00 LRN-C1 No 11/10/2021 Inglese LRN – livello C2 40 ore € 600,00 € 500,00 LRN-C2 No 11/10/2021 Inglese Gatehouse Classic ESOL – livelli da A1 a A2 40 ore € 400,00 € 250,00 GATEHOUSE-A1-A2 Si 11/10/2021 Inglese Gatehouse Classic ESOL – livello B1 40 ore € 450,00 € 300,00 GATEHOUSE-B1 Si 11/10/2021 Inglese Gatehouse Classic ESOL – livello B2 40 ore € 500,00 € 350,00 GATEHOUSE-B2 Si 11/10/2021 Inglese Gatehouse Classic ESOL – livello C1 40 ore € 550,00 € 400,00 GATEHOUSE-C1 Si 11/10/2021 Inglese Gatehouse Classic ESOL – livello C2 40 ore € 600,00 € 450,00 GATEHOUSE-C2 Si 11/10/2021 CORSI DI PROGRAMMAZIONE Corso di programmazione java per il conseguimento delle certificazioni Oracle – livello base 60 ore € 1300,00 € 850,00 Oracle-1 No 09/11/2021 Corso di programmazione java per il conseguimento delle certificazioni Oracle – livello avanzato 60 ore € 1300,00 € 850,00 Oracle-2 No 04/01/2022 Corso di programmazione java per il conseguimento delle certificazioni Oracle – livelli base e avanzato 120 ore € 2.600,00 € 1.600,00 Oracle-3 No 09/11/2021 CORSI EIPASS Eipass 7 moduli User 40 ore € 400,00 € 250,00 EIPASS-7 No 11/10/2021 Corso di Social Media Manager con rilascio della certificazione Eipass Social Media Manager 240 ore € 700,00 € 400,00 SOCIAL Si 11/10/2021 Corso Eipass Web 200 ore in FAD

30 ore online / aula € 450,00 € 350,00 EIPASS-WEB Si 01/10/2021 CORSI PER BAMBINI Corso di inglese per bambini con rilascio della certificazione ESOL Cadets 6 mesi € 60,00 al mese

€ 100,00 esami di certificazione ESOL-CADETS Si 11/10/2021 Corso EIPASS Junior 7 mesi € 60,00 al mese

€ 100,00 esami di certificazione EIPASS-JUNIOR No 11/10/2021 Corso EIPASS Junior + approfondimenti 7 mesi € 120,00 al mese

€ 100,00 esami di certificazione EIPASS-JUNIOR-APPR No 11/10/2021 CORSI ABILITANTI Corso di addetto al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande (solo in modalità FAD + aula) 30 ore in FAD

70 ore in aula € 450,00 € 350,00 SAB No 04/10/2021 I costi indicati sono comprensivi di EICARD, Skills Card ed esami e tutte le spese necessarie per conseguire la certificazione finale. CORSI IN AULA O VIDEOCONFERENZA CON RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA Denominazione corso Durata Costo di listino Costo in offerta Codice Sconto Data inizio corso Corsi di robotica con Arduino Creare un Robot con Arduino (modalità solo corso) 8 ore € 150,00 € 80,00 ARDUINO-CORSO 13/09/2021 Creare un Robot con Arduino (modalità robot + corso) 8 ore € 300,00 € 200,00 ARDUINO-FULL 13/09/2021 CORSI DI PROGRAMMAZIONE Corso di programmatore Java (livello base + avanzato) 120 ore € 1.200,00 € 900,00 JAVA-FULL 13/09/2021 Corso di webmaster – livello avanzato (progettare e realizzare database e linguaggio di programmazione PHP) 35 ore in FAD e 35 ore in diretta € 300,00 € 250,00 WEBMASTER-PHP 04/10/2021 CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI Corso di inglese per bambini

Coloro che vorranno conseguire la certificazione Gatehouse Classic, potranno farlo aggiungendo le spese per la certificazione. 6 mesi € 60,00 al mese € 45,00 INGLESE-BAMBINI 11/10/2021 Corso di Robotica per bambini 3 mesi € 60,00 al mese € 50,00 al mese ROBOTICA-JUNIOR 11/10/2021