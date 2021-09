Incuria a Reggio Calabria, numerosi topi in azione a Gebbione [VIDEO]

7 Settembre 2021 16:26

Reggio Calabria, incuria e degrado in città, famiglie di topi in azione nel territorio di Gebbione. Le immagini

Il degrado e l’incuria a Reggio Calabria sta prendendo il sopravvento creando parecchi disagi a causa, tra l’altro, del proliferare di animali tra cui blatte, topi, insetti e tanto altro. Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato i video che pubblichiamo a corredo dell’articolo, girato nel quartiere di Gebbione dove i topi banchettano in pieno giorno senza alcun problema come se fossero loro i padroni della città. Il lettore indignato spiega: “sicuramente noi reggini non saremo l’esempio di civiltà e abnegazione alle regole, ma nelle altre città probabilmente l’amministrazione comunale dà il buon esempio. Bisogna mettersi una mano sulla coscienza (chi ce l’ha) altrimenti si andrà sempre più un basso e risalire sarà difficile anzi quasi impossibile. Il video in questione dice tutto: Gebbione è invaso di animali e rifiuti, non se ne può più”.