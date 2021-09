Reggio Calabria: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di ATAM, l’avv. Privitera nuovo presidente

10 Settembre 2021 16:00

L’Assemblea dei soci di ATAM SpA, riunita oggi (venerdì 10 settembre 2021) a Reggio Calabria, incassate le dimissioni dell’Amministratore Unico uscente dott. Francesco Perrelli, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 3 componenti. L’avv. Ezio Privitera quale presidente, l’ avv. Melina Consuelo Sangiovanni come consigliere e dell’avv. Giuseppe Basile come consigliere. La nomina del nuovo CdA è scaturita al termine della procedura di evidenza pubblica bandita per la nomina di rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana. L’avv. Ezio Privitera nuovo Presidente del CdA, avvocato, reggino, 33 anni, raccoglie il testimone dall’ Amministratore Unico uscente dott. Francesco Perrelli. Il nuovo CdA, che rimarrà in carica per i prossimi tre esercizi (2021-2024), guiderà l’azienda in questa delicata fase caratterizzata dalle misure atte a contrastare l’impatto della pandemia sull’azienda e dal proseguio dei processi innovativi del settore. L’Assemblea dei soci ha inoltre espresso il suo ringraziamento all’Amministratore Unico uscente, presente negli ultimi quattro anni in ATAM.