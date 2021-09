Reggio Calabria, addio allo storico barman Ciccio Meduri: “nessuno aveva il suo sorriso”

6 Settembre 2021 18:04

Una notizia che ha sconvolto la comunità reggina, da tempo il noto barman lottava contro una malattia

Giornata di lutto per la città di Reggio Calabria. Dopo aver lottato contro una brutta malattia, si è spento in queste ore Francesco Meduri. Barman di professione era molto noto per aver lavorato per alcuni importanti locali cittadini, inoltre la simpatia e quel sorriso da regalare felicità erano i suoi migliori pregi. Una notizia che ha sconvolto la comunità reggina, il perché lo si apprende dal toccante post di una sua cara amica: “la morte e una di quelle cose che difficilmente, si riesce ad accettare come uno dei tanti step della vita…si nasce, si cresce, si conduce una vita più o meno felice, più o meno facile e poi c’è la dipartita. Di tutte le persone che conosco, non conosco nessuna che come te aveva un sorriso e una risata talmente coinvolgenti da scaldarti il cuore, gli abbracci fraterni e le parole mai sbagliate, mai fuoriluogo che usavi quando parlavi cn me…hai affrontato dolori e dispiaceri di ogni genere… un uomo buono con milioni d fragilità… sei sempre stato sensibile e altruista, non potrò dimenticarti mai… uno di quei cugini che vorresti avere sempre vicino ma che la vita, le routine i problemi allontanano. Ma l’affetto c’è sempre stato, c’è e ci sarà, a dispetto del tempo perso e del tempo che non avremo più. Addio Ciccio non sei solo, li su tuo fratello e tuo padre t aspettano. Ti voglio bene”. Al dolore dei familiari si unisce con sincero rispetto anche la redazione di StrettoWeb.