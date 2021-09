Reggio Calabria: Morani visita l’Hub vaccinale di Pellaro e lo stabilimento Capua [FOTO]

29 Settembre 2021 13:01

Il deputato del Pd si trova a Reggio Calabria per sostenere Nicola Irto in vista delle imminenti Elezioni Regionali

Alessia Morani è in campagna elettorale a Reggio Calabria per sostenere Nicola Irto in vista delle imminenti Elezioni Regionali. Durante la sua visita in riva allo Stretto, il deputato del Partito Democratico ha incontrato i medici dell’Hub vaccinale di Pellaro. “Questa mattina prima siamo andati a ringraziare i medici e gli infermieri volontari del centro vaccinale di Pellaro a Reggio Calabria, poi siamo andati in visita alla Capua nel nuovo stabilimento che ho seguito da sottosegretario al ministero dello sviluppo economico”, ha scritto la parlamentare sul proprio account Facebook.