Reggio Calabria: Michelangelo Giordano e “Le Strade Popolari” in concerto per le festività mariane

10 Settembre 2021 15:15

Reggio Calabria, la quarta tappa del Tour estivo 2021 di Michelangelo Giordano sarà sul Lungomare

La quarta tappa del Tour estivo 2021 di Michelangelo Giordano con Le Strade Popolari, si terrà nella sua città natale, in occasione della Festa della Madonna della Consolazione; una ricorrenza che richiama, ogni anno, migliaia di gente per le vie della città di Reggio Calabria. Ad accogliere l’evento, sarà la location di maggiore richiamo turistico, il bellissimo Lungomare, con le sue palme ed un panorama da sogno, dove prenderà vita lo spettacolo del cantautore reggino; uno spettacolo ricco di ritmi popolari, sonorità multietniche e varie sfumature stilistiche, dalla rumba al tango, dal folk al pop ecc. Una delle peculiarità di questo spettacolo è rappresentata dalla presenza sul palco di eccellenze musicali reggine che hanno saputo accrescere il proprio talento con specializzazioni ed esperienze internazionali, artisti che rappresentano un vero e proprio motivo d’orgoglio per la Calabria e che, oggi, mettono tutta la loro professionalità al servizio di questo progetto artistico: il Maestro Adolfo Zagari alla fisarmonica, la cantante e flautista Maria Tramontana ed i percussionisti Dario Zema e Matteo Zema. Ospite il giovane cantautore reggino Umberto Venezia.

“Le strade popolari” è un progetto artistico-musicale che valorizza la cultura e la tradizione popolare in chiave contemporanea. Il progetto, ideato dal cantautore reggino Michelangelo Giordano, è stato proposto in tutto il territorio nazionale con grande riscontro di pubblico e stampa, anche per le forti connotazioni sociali e culturali, fino a varcare i confini italiani con alcuni concerti in Georgia ed in Polonia.

L’evento è patrocinato e promosso dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria e la produzione del progetto artistico è coordinata e diretta dal produttore esecutivo Antonio Pirillo.