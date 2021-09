Reggio Calabria: lunedì la presentazione del libro “l’oliveto delle monache” di Nunzio Primavera

25 Settembre 2021 13:31

A Reggio Calabria “l’oliveto delle monache” di Nunzio Primavera racconta la modernità delle donne a guida delle imprese agricole

“L’oliveto delle monache” di Nunzio Primavera,edito da Pendragon, sarà presentato lunedì 27 settembre alle ore alle 18,30 allo Spazio Open in via Filippini 23 a Reggio Calabria. L’evento è promosso dalla Coldiretti di Reggio Calabria e da Donne Impresa Coldiretti. L’autore sarà intervistato dalla giornalista Anna Foti. Nunzio Primavera, per oltre 40 anni redattore nelle principali testate economiche e agroalimentari, è autore di saggi sulla storia della Coldiretti e sulla riforma agraria e biografo del fondatore Paolo Bonomi, a Reggio Calabria ha iniziato la sua formazione giornalistica negli anni ’70 collaborando alla Gazzetta del Sud quando a capo della redazione reggina era Aldo Sgroj e al Corriere di Reggio di Gino Aliquò. Nel suo romanzo d’esordio racconta una storia di emancipazione femminile e più in generale dà voce all’imprenditoria rosa che mostra di avere una marcia in più anche in agricoltura. Le donne – lascia intendere l’autore – sanno che per far crescere un’attività bisogna mettersi insieme e puntare su chi è davvero competente: le monache del romanzo e le ragazze che collaborano con loro si affidano alla consulenza della Coldiretti per valorizzare l’antico oliveto e farne un’azienda agricola nella quale produrre ottimo olio e prodotti officinali. Gli effetti della legge di orientamento che ha rivoluzionato l’agricoltura italiana, la straordinaria ambientazione tra il mare dello Stretto, i monti Peloritani e l’Aspromonte, ma anche la contrapposizione tra la lungimiranza delle imprenditrici e la grettezza della mafia, sono alcuni dei piani di lettura dell’avvincente romanzo firmato da Nunzio Primavera, profondo conoscitore dell’Italia contadina e grande appassionato della Sicilia e della Calabria.