Reggio Calabria: lunedì incontro dei candidati alla carica di presidente con una rappresentanza di gruppi e associazioni giovanili

16 Settembre 2021 22:12

Reggio: lunedì 20 settembre alle ore 10,30 incontro dei candidati alla carica di governatore della Calabria con una rappresentanza di gruppi e associazioni giovanili della regione

Lunedì 20 settembre alle ore 10,30 c/o la sala commissioni del consiglio regionale della Calabria incontro dei candidati alla carica di governatore della Calabria con una rappresentanza di gruppi e associazioni giovanili della regione . L’incontro segna il momento conclusivo del progetto di educazione civica mettiamoci una croce sopra promosso dal centro comunitario agape e da 13 scuole secondarie della Calabria. Alla luce anche dei risultati della ricerca giovani, partecipazione e politica dalla quale emerge il sentimento di lontananza dei giovani calabresi dalla politica, e’ stato stilato un manifesto di idee e di proposte che saranno presentate ai candidati con la richiesta di eventuale adesione sui temi delle politiche giovanili, del welfare, delle politiche attive del lavoro, della partecipazione dei giovani alla vita del governo regionale, della scuola e della formazione. All’incontro moderato da Riccardo Giacoia, giornalista rai, interverranno Giulia Melissari, responsabile gruppo giovani agape e del progetto, Gennaro Calabrese artista che ha curato video di sensibilizzazione per i giovani verso il voto, i referenti delle associazioni che presenteranno le proposte su alcune questioni che stanno a cuore ai giovani a cui seguirà la risposta dei candidati. Sono oltre duecentocinquantamila i giovani calabresi dai 18 ai 30 anni che saranno chiamati alle urne ed anche a loro si rivolge il manifesto invitandoli a votare facendo scelte consapevoli ed oculate scegliendo di essere protagonisti. L’incontro sara’ trasmesso in diretta streaming. Sarà presente anche una televisione francese. Le prime adesion al manifesto: Gruppi Giovanili di Visionary Hub Calabria, Rete Sociale Azione Cattolica, Agesci, Movimento Sottosopra Csi, Save The Children, Centro Comunitario Agape, Cereso, Nuova Solidarieta’, Movi, Centro Giovanile Condofuri, Associazione Abakh, Rete Sociale, Ottavo Giorno, Libera Giovani, Consorzio Macrame’, Agenzia Iamu