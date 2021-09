Reggio Calabria: lunedì all’è Hotel l’Assemblea Elettiva di Confesercenti

23 Settembre 2021 16:15

Lunedì 27 settembre all’è Hotel si terrà l’Assemblea Elettiva di Confesercenti Reggio Calabria

Lunedì 27 settembre all’è Hotel si terrà l’Assemblea Elettiva di Confesercenti Reggio Calabria. Nella parte pubblica, aperta a tutti, verranno illustrate le convenzioni e i nuovi servizi per il credito agevolato e i bandi che Confesercenti offre ai propri associati. A seguire una tavola rotonda partecipata da illustri ospiti in cui si parlerà di prospettive per lo sviluppo della Città Metropolitana. Un momento di confronto durante il quale ragioneremo sul prossimo futuro mettendo l’accento sulle grandi opportunità che esso ci riserva ma anche sui grandi rischi che potremmo correre se non riusciremo a gestire efficacemente, con competenza e chiara visione, le risorse straordinarie che arriveranno a breve. In relazione a questo, dibatteremo anche sulle azioni e le strategie da mettere in atto per trasformare il nostro territorio in ciò che dovrebbe essere, che non è certo ciò che attualmente è.

Di seguito il programma dell’evento:

ore 9:00 – Registrazione delegati

ore 9:15 – Apertura lavori

Claudio Aloisio – Presidente Confesercenti Reggio Calabria

ore 9:30 – I servizi di credito agevolato e le convenzioni per gli associati

Francesco Rogolino – Direttore Confesercenti Reggio Calabria

Giuseppe Paonessa – Consulente Confesercenti Reggio Calabria

ore 10:00 – Tavola Rotonda: Prospettive per il Futuro dell’Area Metropolitana

Giuseppe Falcomatà – Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria

Carmelo Malacrino – Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Rosy Perrone – Segretario provinciale della CISL Reggio Calabria e Consigliere Camerale in Rappresentanza dei Sindacati dei lavoratori

Stefano Poeta – Presidente Ordine Commercialisti di Reggio Calabria e Consigliere Camerale in Rappresentanza degli Ordini Professionali

Luciano Squillace – Portavoce Forum del Terzo Settore Calabria

Ninni Tramontana – Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria

Claudio Aloisio – Presidente Confesercenti Reggio Calabria

Modera

Raffaele Mortelliti – Direttore Strill.it

ore 12:30 – Adempimenti statutari ed elezione Presidente e Organismi