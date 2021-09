Reggio Calabria, l’ispettorato territoriale del lavoro aderisce alla campagna europea 2021 “Rights for all seasons”

17 Settembre 2021 09:49

L’ispettorato territoriale del lavoro di Reggio Calabria, d’intesa con il progetto dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli, aderisce alla campagna europea 2021“Rights for all seasons” promossa dall’Autorità Europea del Lavoro (ELA). Scopo della campagna è quello di accrescere la conoscenza delle norme esistenti per regolare e tutelare il lavoro stagionale dei cittadini dell’Unione Europea, nonché quello di informare sui servizi di assistenza disponibili nel Paese sede di lavoro e nel Paese di origine. I destinatari della campagna sono i lavoratori stagionali, compresi i cittadini di paesi terzi legalmente residenti e datori di lavoro nel settore agroalimentare. Nella settimana dal 20 al 24 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo presso i locali dell’ITL di Reggio Calabria, siti in via Pio XI trav de Blasio n.11-13 , uno sportello dedicato che opererà anche da remoto nella modalità on line, per fornire assistenza e consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro impegnati nel lavoro stagionale.