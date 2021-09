Reggio Calabria: l’Associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908 omaggia l’assessore Calabrò

14 Settembre 2021 13:30

Ogni anno, durante le Festività Mariane, l’Associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908, omaggia un illustre cittadino, che si è distinto per amore e dedizione verso la città di Reggio Calabria. Quest’anno, durante il salotto culturale, dal tema “I tesori di Reggio Calabria” che si è tenuto sul Lungomare Italo Falcomatà il 12 settembre c.m., al quale hanno partecipato illustri ospiti (il Dott. Vittorio Caminiti, il Prof. Daniele Castrizio, il Dott. Stefano Ioffrida, il Dott. Carlo Tanzi) il Riconoscimento R.U.A 2021 dell’Associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908 è stato assegnato con piacere all’Avv. Irene Vittoria Calabrò, Assessore alle Finanze, ai Tributi e alle Attività Produttive del comune di Reggio Calabria con la motivazione: Per essere stata parte fondamentale alla chiusura definitiva, di una delle pagine più buie della nostra città, salvandola grazie ai decreti Agosto e Sostegni bis, dal dissesto e regalando alla nostra terra la prospettiva di un futuro più florido. Il quadro donato, è una stampa su tela del 1889, raffigurante la Madonna della Consolazione con ai suoi piedi la Città di Reggio Calabria durante il Regno delle Due Sicilie. Nella stessa serata, è stata assegnata una targa all’ Avv. Mario Cardia, Consigliere comunale della citta di Reggio Calabria, che ha onorato la sua delega ai Grande Eventi, all’Estate Reggina e alle Feste Mariane, ringraziandolo per il suo impegno, la sua disponibilità, la sua gentilezza e per aver contribuito a regalare alla città, un’estate all’insegna del sano divertimento e della cultura. Le foto e i video saranno visionabili sulla pagina ufficiale dell’Associazione.

Nella foto a corredo dell’articolo da sinistra il Presidente Luigi Sacchetti, l’Assessore Irene Calabrò, il Consigliere comunale Mario Cardia, la Vice Presidente Silvia Belmonte