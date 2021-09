Il giovane reggino Matteo Azzarà domina ai campionati giovanili di Windsurf, l’assessore Palmenta: “orgoglio di Reggio Calabria”

10 Settembre 2021 18:14

Windsurf, l’assessore Giuggi Palmenta celebra i successi di Matteo Azzarà: “orgoglio reggino”

“Oggi, la Reggio sportiva celebra la grande impresa di Matteo Azzarà, dominatore indiscusso del campionato italiano giovanile di Windsurf Slalom nelle categorie del Campionato Italiano Under 17 Slalom Fin e nello Slalom Foils”. L’assessore allo Sport, Giuggi Palmenta, attraverso una nota stampa, esprime “immensa gioia” nel commentare l’ennesimo successo di “un piccolo, grande, reggino che, grazie ad un talento straordinario e ad una preparazione esemplare, porta in alto il nome della nostra città in giro per l’Italia ed il mondo”.

“Conosco Matteo sin dai tempi in cui doveva preparare l’esame di terza media – ha aggiunto il delegato nella giunta Falcomatà – e da quel momento ho scoperto la bellezza degli sport di mare. Il suo entusiasmo e la sua passione, mi hanno fatto avvicinare a discipline sconosciute che, seguendo i suoi continui successi, ho iniziato ad apprezzare e seguire. Davvero – ha spiegato l’assessore – in questo momento è il cuore che parla e batte forte nel raccontare l’ennesima vittoria di un atleta già campione del mondo under 18 e fra i migliori 10 surfisti d’Italia per la sua categoria. Quello di Matteo – ha concluso Palmenta – è un entusiasmo contagioso che dovrebbe servire da insegnamento a quanti si avvicinano a praticare qualsiasi tipo di sport. Reggio Calabria, dunque, si conferma fucina di enormi talenti, un patrimonio da coltivare ed aiutare a far crescere. Intanto, coccoliamoci il giovane Matteo Azzarà che rappresenta un orgoglio per tutto il nostro territorio”.