Reggio Calabria, l’Accademia delle Belle Arti presenta il nuovo concept della Scuola di Scultura

27 Settembre 2021 18:26

L’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, Istituzione di alta formazione artistica diretta dalla prof.ssa Maria Daniela Maisano e presieduta dalla dott.ssa Francesca Maria Morabito, presenta il nuovo concept della Scuola di Scultura

L’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, Istituzione di alta formazione artistica diretta dalla prof.ssa Maria Daniela Maisano e presieduta dalla dott.ssa Francesca Maria Morabito, presenta il nuovo concept della Scuola di Scultura. Mercoledì 29 settembre alle ore 11:30 aula virtuale: https://meet.google.com/zco-imya-zys l’Accademia delle Belle Arti effettuerà una mattinata di presentazione e orientamento della Scuola di Scultura e il giorno successivo, giovedì 30 settembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si terrà un orientamento Open Day Lab. SdS (Laboratori aperti della Scuola di Scultura). Alla vigilia del nuovo Anno Accademico, mercoledì 29 settembre alle ore 11.30, nell’aula virtuale dedicata, si terrà la presentazione online dell’offerta formativa che sarà illustrata dai docenti afferenti al corso di laurea, dal cultore della materia del corso di Scultura e dagli stessi studenti ed ex studenti che testimonieranno, con le loro creazioni, lo standard qualitativo di eccellenza del percorso di studi. Parteciperanno alla presentazione gli scultori Giuseppe Lococo, Nadia Riotto e Antonio Viglianti. Il giorno successivo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si terrà in presenza l’evento Open Day Lab. SdS (Laboratori aperti della Scuola di Scultura) dove verranno svolte delle lezioni laboratoriali in presenza sulle tecniche della scultura i modi e i metodi di lavorazione della scultura contemporanea, tenute dal prof. Filippo Maria Malice docente del Corso di Scultura e dal prof. Francesco Mazzotta, docente del Corso di tecniche del marmo e delle pietre dure, dallo scultore ed ex studente del corso di Scultura Antonino Denami e dallo scultore Antonio Viglianti studente del secondo anno della specialistica del corso di laurea. Sottolinea il prof. Francesco Mazzotta “I nostri Corsi sono consigliati a tutti coloro che vogliono tramutare le proprie emozioni in opere d’arte con la Scultura. A chi ama la pittura, perché giocando con le texture e le patine si hanno effetti cromatici. A chi ama la narrativa, perché scolpire è raccontare. A chi ama la musica, perché creare piani e volumi è come accordare le note.

A chi ama la bellezza, perché la Scultura è la rappresentazione del Bello”.

Info:

Mercoledì 29 settembre 2021 – open day online Aula virtuale – ore 11.30 https://meet.google.com/zco-imya-zys

Apertura dei lavori a cura del prof. Francesco Mazzotta – Docente di tecniche del marmo e delle pietre dure

Interverranno:

Prof. Filippo Maria Malice – Docente titolare del Corso di Scultura

Prof. Andrea Leuzzo – Docente titolare del Corso di Tecniche di Fonderia Prof. Saverio Manuardi – Docente del Corso di Modellazione 3D

Prof. Vladimir Edoardo Costabile – Docente del Corso di Sound Design Prof. Francesco Benedetti – Docente del Corso di Design del gioiello

Prof. Luigi Citarrella – Docente del Corso di Scultura e Tecniche della formatura e tipologia dei materiali

Giuseppe Lococo – Cultore della materia – Corso di Scultura

Antonio Viglianti – Scultore e studente del biennio specialistico del Corso di Scultura Nadia Riotto – Scultrice ed ex studentessa del Corso di Scultura

Giovedì 30 settembre 2021 in presenza – Open Day Lab SdS

Aule S5 (Scultura) – S6 (Tecniche del Marmo e delle Pietre dure) – ore 15.00/18.00

Lezioni di:

Prof. Francesco Mazzotta – Docente del Corso di Tecniche del Marmo e delle Pietre dure Prof. Filippo Maria Malice – Docente del Corso di Scultura

Interverranno:

Antonino Denami – Scultore ed ex studente della Scuola di Scultura

Antonio Viglianti – Scultore e studente del biennio specialistico della Scuola di Scultura