Reggio Calabria: la Sacra effige della Madonna della consolazione percorrerà il tragitto dall’Eremo al Duomo a bordo del Bus cabrio di ATAM

10 Settembre 2021 12:55

Reggio Calabria, la Sacra Effige verrà spostata dall’Eremo al Duomo domani 11 settembre

ATAM comunica ai cittadini di Reggio Calabria che “quest’anno la Sacra Effige, percorrerà il consueto tragitto dall’Eremo al Duomo a bordo del nostro bus scoperto domani sabato 11 settembre. L’Azienda Trasporti per l’area metropolitana di Reggio Calabria da sempre accompagna i portatori della vara la mattina della processione, ed in questa occasione sará proprio uno dei nostri Bus, debitamente allestito, a trasportare il quadro della Protettrice. A causa della pandemia, la città non potrà vivere la consueta processione, perciò l’Arcidiocesi ha ben pensato di proporre una modalità diversa, quella appunto del bus cabrio”.

“Non vi sono state esitazioni da parte dell’azienda di trasporto pubblico reggina nell’accettare, per il grande prestigio ed onore che questa opportunità porta ad ATAM ed a tutti i suoi dipendenti. ATAM da sempre vicina alla Protettrice, tanto da personalizzare, solo 2 anni fa, un bus intitolato proprio alla Madonna della Consolazione, sarà impegnata nel trasporto Quadro nella mattinata di domani, Sabato 11 settembre, indicativamente tra le ore 9:00 e le 11:00. Teniamo a sottolineare il rispetto delle normative Covid, sia per quanto riguarda la veglia che le visite all’Eremo e al Duomo dove vi sono limitazioni numeriche alle presenze, sia per ciò che riguarda il trasporto della Quadro della Madonna della Consolazione”.