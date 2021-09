Reggio Calabria: la Misericordia inaugura l’emporio solidale “Dodici Ceste”

23 Settembre 2021 15:02

Reggio Calabria: l’Emporio è un luogo dove si produce solidarietà, nel quale i nuclei famigliari e i soggetti in situazioni di disagio (economico e/o sociale) possono trovare alimenti e altri generi di prima necessità come quelli di ogni altro supermercato

L’Emporio Solidale “Dodici Ceste”, è un progetto realizzato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, con il contributo del Ministero delle Politiche Sociali, che ha promosso la realizzazione di 32 Empori Solidali in tutta Italia, per il contrasto della povertà alimentare nel nostro paese, con particolare riferimento a questo periodo post-pandemia. L’Emporio è un luogo dove si produce solidarietà, nel quale i nuclei famigliari e i soggetti in

situazioni di disagio (economico e/o sociale) possono trovare alimenti e altri generi di prima necessità come quelli di ogni altro supermercato. La differenza tra l’Emporio e il supermercato tradizionale? La spesa nell’emporio solidale non si fa con i soldi ma si fa con i punti. Negli scorsi mesi l’emporio è stato comunque attivo con la preparazione e la consegna di pacchi spesa, confezionati però dai volontari, dando cosi supporto diretto a 45 famiglie, di cui 11 straniere,

molte delle quali con bambini e minori. E’ questo l’altro grande risultato che abbiamo ottenuto, non solo quello di dare pronta risposta alle necessità quotidiane delle famiglie bisognose ma anche la generosa partecipazione dei nostri volontari della Misericordia. Tra gli attuali donatori di prodotti ci sono: Il Banco Alimentare di Reggio Calabria “Partner Ufficiale” che mette a disposizione parte della spesa della colletta alimentare, Pizza Roma e altre aziende locali. Contrastare la povertà è da sempre uno degli obiettivi che rappresenta e fonda il Movimento delle Misericordie; con il protrarsi della pandemia, stiamo assistendo non solo all’emergenza sanitaria ma anche ad una vera e propria emergell7.ll economica che sta portando alla luce sempre più “nuovi poveri” che hanno necessitano di assistenza e di un aiuto concreto per poter andare avanti nel quotidiano. L’inaugurazione, che si terrà Sabato 25

Settembre 2021 aalle ore 10, presso l’emporio solidale 12 ceste in via Reggio Campi II Tronco nr. 74. Saranno presenti le Autorità Civili, Militari e Religiose

Programma

Ore 10.00 Inaugurazione e Visita dell’Emporio

Ore 10.30 Trasferimento presso l’auditorium, saluti del Presidente Nazionale delle Misericordie d’Italia e delle autorità, per illustrazione del progetto.

Foto di repertorio