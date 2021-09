Reggio Calabria, la denuncia di Fascì: “ad Arangea un cumulo di rifiuti lungo circa 100 metri”

23 Settembre 2021 10:34

Reggio Calabria, la denuncia di Fascì: “i cumuli di rifiuti giacciono senza che l’Amministrazione provveda a toglierli per settimane”

“Ritorniamo a parlare di rifiuti. Purtroppo. Siamo ad Arangea, in via Sant’Agata al Fiume. Un cumulo di rifiuti lungo circa 100 metri. Siamo arrivati alla seconda fase: prima cumuli di rifiuti abbandonati per giorni e giorni lungo la strada. Poi questi enormi cumuli di rifiuti si incendiano. Quindi non solo il degrado lungo le strade della nostra città ma anche fumi maleodoranti, che impregnano l’aria”. E’ quanto scrive in una nota l’avvocato Lorenzo Fascì, Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti – Coordinamento Reggio Calabria. “Le fotografie qui di seguito allegate sono testimone di un degrado senza confini. Un luogo che anni fa era la culla del bergamotto, che era un luogo sempre impregnato dai profumi della zagara oggi è impregnato da fumi maleodoranti. C’è solo da aggiungere che questi cumuli giacciono senza che l’Amministrazione provveda a toglierli per settimane. E dall’altro fronte dopo 8 anni ancora l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo (TARI) pari a 3 volte il massimo consentito dalla legge. Come se fossimo in regime commissariale. Solo poche settimane fa avevamo chiesto al sig. Prefetto di promuovere un tavolo interistituzionale tra i vari enti che sono preposte al problema raccolta rifiuti. Regione che da anni non ha un piano regionale sullo smaltimento; la città metropolitana ed il Comune che per anni hanno ricorso la chimera della discarica di Melicuccà pur sapendo che la i sistemi moderni ed avanzati non prevedono più la discarica come luogo di ospitalità del prodotto finale ma la soluzione è il conferimento del prodotto differenziato per il riutilizzo. Vale il principio: tutto si crea nulla si distrugge, ma si riusa. Sistema, peraltro, virtuoso in termini economici perché oggi l’Amministrazione è costretta a pagare la discarica per conferire il prodotto. Con il sistema del riciclo il prodotto differenziato viene venduto con ricavi utili alla Amministrazione ed in ultima analisi al cittadino che risparmia in termini di riduzione del tributo. Intere comunità, con questo sistema, sono riuscite anche a creare lavoro e ricchezza economica. Mentre noi siamo passati dai profumi della zagara al puzzore dei rifiuti lungo la strada che sono diventati una cornice quasi naturale delle nostre strade. Purtroppo”, conclude Fascì.