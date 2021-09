Reggio Calabria, il ringraziamento del GOM ai medici vaccinatori: FOTO e VIDEO delle premiazioni ai volontari

3 Settembre 2021 22:17

Alcuni medici vaccinatori volontari sono stati premiati dal GOM di Reggio Calabria per aver prestato servizio al nosocomio della città dello Stretto: le foto e i video

Questo pomeriggio alle 18, presso la sala “Spinelli” del p. o. Riuniti di Reggio Calabria, alla presenza dei vertici aziendali e del Presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, si è tenuta la consegna degli attestati di ringraziamento ai medici vaccinatori che hanno prestato servizio al GOM da volontari. “Premiati” i medici, perlopiù gente in pensione che ha voluto dare una grossa mano in un momento difficile e in un settore che ha vissuto molte difficoltà a causa della mancanza di personale.

Ai microfoni di StrettoWeb Pasquale Veneziano, il presidente dell’Ordine dei Medici, ha tenuto a ringraziare chi ha voluta aiutare: “questi volontari hanno tolto non solo il tempo alla propria famiglia ma anche alla propria professione, per non parlare dei colleghi pensionati, che con grande senso del dovere sono venuti qui a dare una mano. Come sapete, non si reperivano medici per le vaccinazioni e il loro aiuto è stato importante. Vorrei citare anche i volontari di Pellaro, che hanno anche subito aggressioni, intimidazioni e minacce, atti veramente deprecabili che non li hanno però fatti desistere dal continuare a operare”.

Anche Anna Federico, coordinatrice dei volontari, è intervenuta ai nostri microfoni per raccontare le sue emozioni sulla giornata: “abbiamo avuto l’opportunità di partecipare e dare una mano – ha detto – grazie alla disponibilità di medici perlopiù in pensione. Siamo circa una ventina, avevamo già preparato una lista da gennaio. Non appena il GOM ci ha chiesto una mano siamo stati subito disponibili e lo saremo anche in futuro qualora ce ne fosse necessità, ma mi auguro che non sia così”.